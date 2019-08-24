5 معلومات عن مشروع قانون مجلس الشيوخ

أعلن النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، انتهائه من إعداد مشروع قانون لمجلس الشيوخ، وسيتم التقدم به بشكل رسمي في دور الانعقاد الأخير، المتزامن مع مناقشة القانون تحت قبة البرلمان.



وترصد "الدستور" أهم المعلومات عن مشروع القانون على النحو الآتي:



1 عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 عضوًا، منهم 180 عضوًا يتم انتخابهم، و90 آخرين يتم دخولهم المجلس عن طريق التعيين.



2 الانتخابات في قانون مجلس الشيوخ ستكون عن طريق وجود دوائر خاصة بالائتلاف ودوائر أخرى خاصة بالمستقلين.



3 عدد نواب مجلس الشيوخ سيكون وفقًا للتوزيع السكاني بكل دائرة.



4 عمل نواب مجلس الشيوخ استشاريًا في كافة المجالات.



5 أهم مهامه تقديم المشورة في السياسات النقدية والاجتماعية والموازنة، وتقديم الاقتراحات.