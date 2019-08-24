السبت 24 أغسطس 2019 الموافق 23 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

الاستعلامات: دعوة فرنسا للسيسي تؤكد دور مصر في مكافحة الإرهاب

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:01 ص
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قمة "بياريتز" للدول السبعة الصناعية الكبرى تعكس تقدير لدور مصر وإنجازاتها السياسية والاقتصادية وأن مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة عالميًا وتجديد الشراكة مع أفريقيا تأتي على رأس جدول القمة.

وذكرت الهيئة ـ في تقرير لها اليوم بهذه المناسبة ـ أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ( 24 - 26 أغسطس) للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى (G7) تكتسب أهمية استثنائية، كما تحمل هذه الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دلالات عميقة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، أو بالنسبة لأهمية هذه القمة العالمية وجدول أعمالها وأهمية المشاركة المصرية فيها، وأخيرًا على صعيد السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا على نحو غير مسبوق.

ونوهت الهيئة إلى أن هذه الزيارة تعد الرابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا منذ توليه سدة المسئولية عام 2014، حيث كانت الزيارة الأولى في نوفمبر 2014 والثانية في نوفمبر 2015، وفي الزيارتين أجرى الرئيس مباحثات مهمة مع الرئيس الفرنسى آنذاك فرانسوا أولاند، أما الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى باريس فكانت فى أكتوبر 2017، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي المقابل، شارك الرئيس "أولاند" فى حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2016، كما قام الرئيس "ماكرون" بزيارة للقاهرة فى يناير 2019.

وتأتي الزيارة الجديدة للرئيس السيسي لفرنسا بمثابة إضافة أخرى لسجل حافل بين مصر وفرنسا اللتين تجمعهما علاقات تاريخية ومتشعبة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا، فضلًا عن وجود العديد من القضايا المهمة بالنسبة للطرفين في إفريقيا والشرق الأوسط وإقليم البحر المتوسط وعلى المستوى الدولي، والتي يعد التعاون بينهما مهمًا للغاية بشأنها.

وأضاف التقرير إن مشاركة الرئيس السيسي في الدورة (45) لقمة الدول السبع الكبار في العالم لها أهمية كبيرة، من منطلق الدور المؤثر سياسيًا واقتصاديًا لهذه المجموعة على النطاق الدولي، والتي تضم (7) من أكبر دول في العالم بالمعايير الشاملة السياسية والاقتصادية وهي: فرنسا - إيطاليا - اليابان - ألمانيا - الولايات المتحدة اﻷمريكية - بريطانيا – كندا، إضافة إلى روسيا التى قد تعود إلى المشاركة في قمة "بياريتز"، بعدما كانت قد توقفت عن المشاركة في مجموعة السبع منذ العام 2014 بسبب أزمة أوكرانيا، حيث كانت من قبل عضوًا في هذه المجموعة التي حملت بسبب ذلك اسم " قمة الثماني الكبار" بين عامي 1998 و2014.

ويتضمن جدول أعمال قمة السبع الكبار في مدينة "بياريتز" الفرنسية، العديد من الموضوعات التي تعد مشاركة مصر فيها أمرًا مهمًا ومفيدًا لها ولأفريقيا وللعالم..فالقمة تعقد تحت عنوان "مكافحة أوجه عدم المساواة" حيث تتولى باريس رئاسة المجموعة هذا العام خلفًا لكندا.

ووفقا لما تم نشره على موقع الإليزيه فقد تضمن جدول أعمال القمة خمس أولويات هي: مكافحة أوجه انعدام المساواة، وذلك من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين في الانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة، تقليص أوجه انعدام المساواة البيئية، من خلال حماية كوكب الأرض بالاستفادة من التمويل المخصص للأنشطة المناخية، والاستخدام البيئي المنصف الذي يركّز على صون التنوّع البيولوجي والمحيطات، العمل من أجل إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية التي تزعزع أسس مجتمعاتنا، اغتنام الفرص التي يتيحها المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي محوره الإنسان، وتجديد الشراكة مع القارة الأفريقية على نحو يتّسم بقدر أكبر من الإنصاف.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب "التخان".. زينة عن ريهام سعيد: "كذابة مدعية للمرض"

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من ريهام سعيد على منعها من مزاولة المهنة (فيديو)

منذ يوم

دراسة تنفى اعتقادًا خاطئًا بشأن فوائد "الأوميجا 3"

منذ حوالي 20 ساعة

نجاح أول رحلة اختبارية لطائرة إيرباص A220 – 300 التي تتسلمها مصر

ads

الصور

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

image description

"زفتى أفضل برجالها" تواصل أعمال تنظيف المدينة (صور)

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

أول رد من ريهام سعيد على منعها من مزاولة المهنة (فيديو)

قصة غضب محمد رمضان فى حفله بالساحل الشمالى

وقف برنامج ريهام سعيد ومنع ظهورها على الشاشة

أيام زمان

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

الصحة

الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء

آمال جديدة فى القضاء على الملاريا

ارتفاع نسبة أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية

دراسة تنفى اعتقادًا خاطئًا بشأن فوائد "الأوميجا 3"

الرئيس نيوز

"حزب التجمع" يحتفل اليوم بذكرى التظاهر ضد "الإخوان"

"أنا مغلطتش".. ريهام سعيد تعلن اعتزال العمل الإعلامي

صور وصول السيسى إلى فرنسا للمشاركة فى قمة «الدول السبع»

296 مليون جنيه حصيلة جمارك السيارات في السويس خلال شهر

منوعات

أول حالة وفاة بسبب "السجائر الإلكترونية"

دراسة: استخدام الحامل للهاتف لا يؤثر على النمو العقلى للطفل

دراسة: إرسال البيانات عبر الحمام الزاجل أوثق من الطرق الحديثة

ناسا: صخرة بحجم برج خليفة تقترب من الأرض

كشكول

محاكمة تأديبية لمُعلمة الألماني بعد تقديم رشوة جنسية لعميد التربية

غداً.. آخر موعد للتقديم لشغل وظائف المدارس اليابانية

ثانوية عامة (دور ثان).. تداول أسئلة وإجابات الكيمياء وعلم النفس عبر السوشيال ميديا

"التعليم" تصدر تعليمات صارمة لمواجهة "لعبة بابجي"

إسلام سياسي

العراق يطلق مرحلة جديد من "إرادة النصر" ضد فلول داعش

بعد مقتل أبو جلاد المهندس.. من هو زعيم "القاعدة" المنسي؟

بعد احتجاز باكستان زوجة الظواهري.. تعرف علي أبرز زيجات زعيم القاعدة

إخواني لـ"إبراهيم منير": "بل أدخلتوهم الأخوان وأوردتموهم السجون"


زيت وسكر

بالصور .. ختام فاعليات المعسكر التدريبي ” قوتنا فى شبابنا ” لتنمية العمل التطوعى لدى الشباب ومكافحة المخدرات

اختيار 100 جزار من 286 متقدما للعمل بإحدى الدول الخليجية براتب يتخطى 10 آلاف جنيه

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة..تعرف عليها

التأمين الصحى: استمرار تسجيل مواطنى بورسعيد فى المنظومة الجديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
سيد عبدالقادر
الأيادى المرتعشة
د.كريمة الحفناوى
المسرح وقضايا المرأة
المزيد
ads

الثقافة

بمشاركة مصرية.. "ملتقى الخرطوم لنقد الشعر" يبدأ فعالياته غدًا

اليوم.. عرض "أبو كليبس" بالمهرجان القومي للمسرح

الأربعاء.. عرض "جزيرة الحياة" بمسرح متربول للأطفال

"آخر رايات الأندلس" على المسرح العائم الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك