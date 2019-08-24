اليوم.. مصر للطيران تُسير 22 رحلة لنقل 4600 حاج

تسير الشركة الوطنية للطيران، اليوم السبت، 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 4600 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج، و11 رحلة من المدينة المنورة؛ لنقل 2200 حاج من حجاج تضامن البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبني سويف والمنيا، وقرعة الغربية وسوهاج والإسكندرية.



وتواصل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، استقبال قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي الحجازية عقب أدائهم مناسك الحج الشريف لهذا العام.



وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



ومم المتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.