طلب برلماني بالتصعيد القانوني ضد قناة الشرق الإخوانية

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بمواصلة التصعيد القانوني والإعلامي والشعبي ضد قناة الشرق الاخوانية لتعمدها سرقة الافلام والمسلسلات الدرامية وإذاعتها دون إذن اصحابها.



وأشار عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، إلى أن القناة الإخوانية التي يرأس مجلس ادارتها أيمن نور، والتي تبث من الخارج زادت فضائحها بعد السطو على مسرحيتي "العيال كبرت و"سك على بناتك"، وقبلها السطو على مسرحية "ريا وسكينة" دون الحصول على حقوق عرضها، وهو ما يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق البث، وسرقة علنية ستكلف أصحاب القناة الهاربين ملايين الجنيهات تعويضات لأصحابها.



وأوضح إسماعيل، أن سرقة الاعمال الدرامية والكوميدية، يأتي بهدف ملء ساعات الفراغ الإعلامي وعدم وجود محتوى ذو قيمة تذيعه القناة بعد توالي فضائح اعلامييها وفضائح أيمن نور، إضافة إلى أنها تكشف أن الإخوان الإرهابيين متخصصون في التزييف والسرقة ولا يخجلون من ذلك، مضيفا أن التصدي القانوني لهذه السرقات، سيوقف قناة الشرق الاخوانية عند حدها ويكبد أصحابها ملايين الجنيهات.