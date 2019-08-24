مطالبات برلمانية بوضع آليات لمواجهة ملف المبيدات المغشوشة

قال عضو مجلس النواب، النائب خالد هلالى، إن ملف المبيدات المغشوشة، من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال دور الانعقاد الأخير، وضرورة وضع آلية للتصدي لهذه الظاهرة التى تؤثر على حياة المواطنين، وتهدد الصحة العامة.



وأكد هلالي، في تصريحات له، أن الدولة تبذل جهود للتصدي للمبيدات المهربة والمغشوشة، ولكن لابد من التنسيق وتوحيد الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، بداية من التصدي للمبيدات المهربة، وتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة التى لا تلتزم بالاشتراطات القانونية، وبالتالى جميع منتجاتها غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها.



وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تشديد الرقابة على التجار، بالإضافة لتغليظ العقوبة، خاصة وأن العقوبة المنصوص عليها حاليا لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، على أن يكون هناك تحرك فوري ضد التجار المخالفين، والمتجاوزين، ومصانع بير السلم، من خلال الغلق الفوري لهذه الأماكن لضمان عدم عودتها للعمل مرة أخرى.