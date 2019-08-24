صحيفة تكشف عرض برشلونة الجديد لباريس سان جرمان من أجل نيمار

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في عددها الصادر ليوم السبت، عن الخطوط العريضة للعرض الجديد لبرشلونة لضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.



وأكدت الصحيفة أن إدارة الفريق الإسباني تدرس الإمكانيات المالية وسقف الرواتب في الفريق وطريقة مطابقتهما للصفقة.



ويتضمن عرض برشلونة فترتين، الأولى هذا الصيف حيث يقترح مبلغًا ماليًا ولاعبًا على باريس سان جيرمان، وفي صيف 2020 سيختار الفريق الفرنسي بين مبلغ مالي ولاعب من الفريق.



وما زال برشلونة يعتقد أن قرار نيمار مهم لحسم الصفقة حيث يطالب النجم البرازيلي بالإعلان عن رغبته في اللعب لبرشلونة لإغلاق الباب أمام الفرق المنافسة.



وذكرت الصحيفة أن إخبار نيمار إدارة الفريق الفرنسي برغبته في الانتقال لبرشلونة فقط قد يحسم الصفقة في ساعات.