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اقتصاد

أسعار مبردات المياه اليوم السبت

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هويدا سعيد
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رصدت "الدستور"، أسعار بعض أنواع مبردات المياه، اليوم السبت، بعد الزيادة المستمرة التي تشهدها الأسواق، خاصة مع زيادة الطلب عليها؛ نتيجة ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

جاءت أسعار المبردات على النحو التالي:
1.399 جنيه، لموزع مياه قائم بذاته بتحميل من الأعلى من كولدير كلاسيكي B1.1، أبيض وأسود.
2.299 جنيه، لمبرد مياه ساخن وبارد بثلاجة وعجلات من كولدير BFW1.1، رمادي داكن.
2.599 جنيه، لمبرد مياه ساخن وبارد بثلاجة وعجلات من كولدير BFW2.1، فضي.
2.699 جنيه، لموزع مياه قائم بذاته بتحميل من الأعلى بخزانة من وايت بوينت WPWD 1316CS، فضي.
‎ 2.199 جنيه، لموزع مياه قائم بذاته بتحميل من الأعلى من باناسونيك SDM-WD3128TG، 3 حنفيات، أسود وفضي.
3.199 جنيه، مبرد المياه من سبيد SP- 910 بارد وساخن، أبيض وأحمر وزجاج موزع للمياه 10 لتر "A-10B".
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