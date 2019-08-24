برلماني يكشف موعد صدور تعديلات قانون "البناء الموحد"

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد، من أبرز التعديلات التي ستخرج للنور خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك في إطار حزمة التشريعات التي أقرها البرلمان وتهدف جميعها للحفاظ على الثروة العقارية.



وأوضح "محمود" في تصريحات صحفية، أن التعديلات أصبحت ضرورية، خاصة وأن تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، سينتهي بعد فترة معينة، وبهذا لن يكون هناك تشريع ينظم البناء في مصر وفقًا للأوضاع الجديدة، خاصة وأن التصالح قانون مؤقت ولا يضم عقوبات في مواده.



وأشار إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها تذليل العقبات أمام المواطنين في إصدار تراخيص البناء، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، ثم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة.