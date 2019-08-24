إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق "الخارجة - أسيوط"

أصيب منذ قليل 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة ميني باص بالقرب من نقطة الكيلو 190 طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادي الجديد وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 190 مما أسفر عن إصابة كلا من خلف فتحي ابراهيم 35 سنة وإسلام هشام اسماعيل 22 سنة وحافظ محمد حسين 21 سنة وحازم عصام خلف الله 19سنة طالب ومحمود محمد محمد 21 سنة وسعيد عشري محمد 25 سنة ومصطفي محمود محمد 21 سنة وعزيزه سعيد فرج 35 سنة وعلاء صالح محمد 22 سنة.



وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.