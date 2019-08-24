اليوم.. محاكمة المتهمين في "فساد القمح الكبرى"



تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد القمح الكبرى.



وكانت النيابة، وجهت اتهامها لـ 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين بالاستيلاء على 104 مليون جنيه، وكذلك تسهيل المتهم الأول الهارب الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة، لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش مالك شونة أبناء الجيزة.