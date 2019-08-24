إرسال 7 أطنان زيوت تم ضبطها بمصر القديمة للمعمل الكيماوى

أرسلت نيابة مصر القديمة الجزئية عينة من 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر داخل تنكات، تم ضبطها بحوزة صاحب مصنع داخل تنكات بدئرة القسم إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير عنها.



وكشفت تحقيقات النيابة ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها أن "أسامة. س. س"، 38 سنة، مسئول عن مصنع زيوت الكائن بمنطقة بطن البقر، يدير المصنع بدون ترخيص لتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها مرة أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمديرية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 5 أطنان دهون لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام و2.600 طن زيت معدة للبيع داخل تنكات، ميزان بسكول 20 برميل فارغ.



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام وتعبئتها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.