تحالف دعم الشرعية يعترض طائرتين حوثيتين على خميس مشيط بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي على خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حسبما نقلت جريدة الشرق الأوسط.



يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه التحالف العربي في وقت سابق انه سيواصل عملياته في اليمن للقضاء على الحوثيين والجماعات المسلحة بشكل عام في اليمن.



يذكر أن الحوثيين في اليمن يمنعون الأمم المتحدة من تنفيذ اتفاق السويد القاضي بمغادرتهم لميناء الحديدة، كما يمنعون دخول قوافل المساعدت الإنسانية والمعونات والأغذية داخل اليمن.



جدير بالذكر أن الحوثيين أطلقوا العديد من الصواريخ الموجهه للمملكة العربية السعودية، حيث أطلقوا صواريخ على مطار أبها الأشهر الماضية مما أسفر عن إصابة 26 فردًا.