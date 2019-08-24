"بى إم دبليو" تطرح سيارتها الجديدة "M8 Gran Coupe"

كشف موقع «موتور وان» الأمريكي المختص بأخبار السيارات، عن استعداد شركة «بي إم دبليو» للمشاركة بقوة، ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات بشهر نوفمبر المقبل، عبر طرح أجيال جديدة لطرازي «Gran Coupe» الفئة الثانية، و«M8 Gran Coupe».



وأوضح الموقع الأمريكي، أن الجيل الجديد من طراز «M8 Gran Coupe» ظهر لأول مرة عام 2018، في معرض جينيف الدولي للسيارات، لكنه لم يكن مكتملًا بعد، حيث تنطلق فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.



وقال الموقع، إن طرح الجيل الجديد من «M8 Gran Coupe» يأتي بهدف استبداله مع «M6 Gran Coupe»، بالإضافة للكشف عن العديد من التحسينات التي سيتمتع بها طراز «M8 Gran Coupe»، والتي ستمنحه الصبغة المستقبلية التي يتمناها عملاء الشركة البافارية.