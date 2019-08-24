فولكس فاجن تستدعى 679 ألف سيارة بأمريكا

كشف موقع «موتور وان» الأمريكي المختص بأخبار السيارات، أن شركة فولكس فاجن إيه.جي الألمانية، أعلنت عن استدعاء 679 ألف سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية بيعت منذ عام 2011، بسبب مشكلة في الكهرباء قد تؤدي إلى انزلاق السيارة وهي متوقفة.



وذكر الموقع الأمريكي، أن الشركة الألمانية قالت إن السائق قد ينزع مفتاح التشغيل بعد التوقف عن الحركة دون اتخاذ وضع التوقف في السيارة، مما يزيد من مخاطر انزلاقها حيث أنه لم ترد أي تقارير عن إصابات نتيجة العيب.



ويغطي الاستدعاء طرازات «جيتا وبيتل وبيتل كونفرتبل وجولف وجولف سبورت فاجن وجي.تي.آي»، في الفترة من 2011 وحتى 2019.



ونقل الموقع الأمريكي عن «هربرت دايس» الرئيس التنفيذي لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، قوله إن أي قرار من الحكومة الأمريكية بفرض رسوم على السيارات المستوردة في السوق الأمريكية، قد يكبد الشركة نحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار).



وأضاف أنه سيكون من الصعب استيعاب هذه الرسوم التي "قد تكلفنا ما بين مليارين و3 مليارات دولار، في أسوأ السيناريوهات عندما يتم فرض رسوم بنسبة 25%"، ستكون له تداعيات على الوظائف، وهو خطر حقيقي نحاول بكل قوتنا تجنبه.