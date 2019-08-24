فضيحة.. "الجيش الإسرائيلى" تتجسس على مسئولين كبار بـ"تل أبيب"

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وزارة الجيش الإسرائيلي وظفت أفرادا من شركة تجسس للقيام بمهام استخباراتية على مسؤولين داخل تل أبيب وجهات خارجها وذلك على مدار سنوات، حسبما قالت وكالة "معا".



واعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعمل بالفعل مع شركة "المكعب الأسود" في مشاريع استخباراتية بين عامي 2012 و2014، وفق ما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية.



واقترح أفراد من الشركة التجسس على مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية آنذاك، من بينهم وزير المالية السابق يائير لابيد، والمحاسب السابق بوزارة المالية الجنرال ميشال أبادي بويانجيو، ونائب المدعي العام آفي ليخت.



وذكرت الصحيفة أن مؤسس ومدير شركة "المكعب الأسود"، دان زوريلا، محارب قديم في وحدة العمليات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن جواسيسها كانوا يعملون من داخل قواعد استخباراتية إسرائيلية بدوام كامل.



وعلى الرغم من إقرار وزارة الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع شركة التجسس، فقد رفضت الكشف عما إذا كان موظفوها قد شاركوا في عمليات تجسس فعلية نيابة عن إسرائيل، أو قد ساعدوا المخابرات الإسرائيلية بطرق أخرى.