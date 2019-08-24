حكومة الاحتلال: منفذو عملية "دوليف" خططوا لها طويلا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملية التفجير قرب مستوطنة "دوليف" في منطقة بنيامين برام الله "خطيرة للغاية".



وأشارت التحقيقات في العملية التي قتلت فيها مستوطنة وأصيب والدها وشقيقها أن المنفذين كانوا يخططون للعملية طويلا، ومن نفذتها خلية مطلعة جيدًا على عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان.



وفي التفاصيل، قالت وكالة معا الناقلة للخبر، أن المنفذين وصلوا إلى المنطقة وزرعوا العبوة على جانب الطريق وقاموا بتفعيلها من على بعد عشرات الأمتار وبعد تفجيرها انسحبوا من المكان.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والمخابرات أعمال بحث واسعة منذ صباح الجمعة للوصول على المنفذين.



وخالفت العملية كافة التوقعات، كونها تفجيرية لم تعهدها إسرائيل منذ سنوات، إذا سيطرت عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار على المشهد