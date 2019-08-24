فى تصعيد جديد.. الناقلة الإيرانية "أدريانا" تتجه لتركيا



يأتي هذا فيما أطلقت سلطات جبل طارق الناقلة الإيرانية أدريانا جريس سابقا، رافضة بذلك طلب الإدارة الأمريكية باحتجاز الناقلة، لتتجه النالة نحو البحر المتوسط، وفي تحديدا جزيرة كالاماتا في اليونانا، فيما نفت اليونا تقديم أي مساعدة للناقلة الإيرانية.



جيدر بالذكر أن بريطانيا احتجزت الناقلة الإيرانية في جبل طارق بزعم ان الناقلة كانت محملة بالنفط وفي طريقها لسوريا منتعكة بذلك العقوبات الامريكية والأوروبية عليها.

أفادت وسائل إعلام اليوم السبت أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق تغير وجهتها إلى أحد الموانئ التركيةن حسبما نقلت قناة سكاي نيوز.