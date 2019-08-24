إعداد تقرير الطب الشرعى حول جثة سيدة قطعها زوجها نصفين بالجيزة

يعد رجال الطب الشرعى تقريرا عن الصفة التشريحية الخاص بجثة سيدة قتلها زوجها وقطعها لجزئين، وتخلص منها فى الجيزة، بسبب شكه فى سلوكها، لتسليمه لجهات التحقيق؛ واستكمال التحقيقات فى القضية.



وتبين من خلال المعاينة التصويرية أن المتهم قطع جثة زوجته لنصفين، ليتمكن من التخلص منها، حيث حمل الجزء الأول وتخلص منه فى ترعة المريوطية، وحمل الجزء الثانى وتخلص منه فى مكان آخر.



واعترف المتهم أنه كان على خلافات زوجية مع المجنى عليها، بعد شكه فى سلوكها، وعلمه بخيانتها له، وقرر على إثرها قتلها، حيث جهز سكينا كبيرا، وسدد لها عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم بدأ فى تحويل جثتها لنصفين.



تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جوال يحتوى على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية. وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجزء المعثور عليه، هو الجزء الأسفل من الجثة، وكشفت تحريات رجال المباحث، هوية المجنى عليها.



وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه فى سلوكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.