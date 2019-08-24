فنلندا تدعو لاتخاذ إجراءات لمكافحة حرائق الغابات فى البرازيل

حث ساسة فنلنديون كبار البرازيل على اتخاذ إجراءات لوقف الحرائق التي تدمر غابات الأمازون المطيرة.



وبعث الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو برسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، مفادها أن الوضع يبرز ضرورة التعاون الدولي في مكافحة حرائق الغابات. وأكد في تغريدة أهمية تطوير الهياكل الدولية لتقديم المساعدة.



وقال رئيس الوزراء آنتي رينيه، إن الحرائق المشتعلة في البرازيل تهدد كوكب الأرض بأكمله، وليس أمريكا الجنوبية فحسب.



وذكر رينيه أن "الوضع خطير بالنسبة للمناخ، والعمل مطلوب الآن"، لافتا إلى أنه يشعر بقلق إزاء الموقف التي تظهره البرازيل تجاه غاباتها الآن.



وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينين لصحيفة ((هيلسينجين سانومات)) بأن الاتحاد الأوروبي لن يلجأ حتى الآن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد البرازيل.