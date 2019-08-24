جونسون وترامب يناقشان التجارة العالمية قبل اجتماع مجموعة السبع

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السياسة الخارجية وقضايا التجارة العالمية في مكالمة هاتفية قبل اجتماع مجموعة السبع المقبل.



وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إنهم "يتطلعون إلى مزيد من الحديث" في قمة مجموعة السبع في فرنسا.



وسيكون هذا هو أول اجتماع بينهما منذ تولي جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني.



وتأتي قمة مجموعة السبع قبل شهرين تقريبا من الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر في 31 أكتوبر.



وتعهد جونسون بأن تترك بلاده الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق بريكست جديد مع بروكسل.