الصين تتراجع وتفرج عن الموظف بالقنصلية البريطانية

عاد الموظف القنصلي الصيني في سفارة المملكة المتحدة الذي احتُجز في الصين لمدة 15 يومًا إلى هونغ كونغ، وفقًا لعائلته، حسبما قال موقع "سي إن إن" اليوم السبت.



واحتجزت السلطات الصينية سيمون تشنغ بعد سفره إلى مدينة شنتشن في البر الرئيسي الصيني قبل أسبوعين، ولكن في بيان صباح اليوم السبت، أكدت أسرته أن هونج كونج البالغ من العمر 28 عامًا قد عاد إلى منزله.



وقالت العائلة: "لقد عاد سيمون إلى هونج كونج؛ شكرًا للجميع على دعمكم، ولكن سيمون وعائلته يريدون قضاء بعض الوقت في الراحة والتعافي... سنشرح لاحقًا".



يذكر أنه تم احتجاز سيمون دون تحديد، حيث قالت وزارة الخارجية الصينية إنه سيُحتجز لمدة 15 يومًا رهن الاعتقال الإداري لمخالفته قانون العقوبات الصادر عن الإدارة الأمنية الصينية.

