دراسة: إرسال البيانات عبر الحمام الزاجل أوثق من الطرق الحديثة

كشفت دراسة حديثة في علم الهندسة الفضائية تولاها فريق بحثي بقيادة العالم فان لوفن، أن إرسال الحمام الزاجل عبر الثقوب السوداء هي وسيلة أكثر فعالية من إرسال رسالة أو بيانات إلكترونية عبرها.



كما قالت الدراسة إن إرسال الرسائل أو البيانات داخل الثقوب السوداء قد يؤدي إلى تخفيض كتلتها وبالتالي إلى تدميرها بالكامل، وفقا لما أوردته قناة سكاي نيوز اليوم السبت.



وخلصت الدراسة إلى أنه وفي ظل ظروف معينة لا يمكن تمرير سوى كمية قليلة من المعلومات أو البيانات عبر الثقوب الموجودة نظريا داخل الثقوب السوداء وان إرسال رسائل وبيانات عبر الثقوب الدودية من شأنه أن يغير من بنية الثقوب السوداء، حيث من المتوقع ان تخسر 30 بالمائة من كتلتها وتنخفض في الحجم في كل مرة، وبالتالي ستختفي الثقوب السوداء في نهاية المطاف ولا يمكنها الاحتفاظ بأي معلومة.



يذكر أن الدراسة اعتمدت على النظر للثقوب السوداء وفقا لمعايير الهندسة الزمكانية وفقا لنظرية إينشتاين النسبية.