ترودو وزيلينسكى يناقشان هاتفيا تعزيز السلام والأمن فى أوكرانيا

أجرى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ناقش خلاله معه الموقف الأمني في المنطقة وتعزيز السلام والأمن في أوكرانيا.





وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء، أن رئيس الوزراء ترودو هنأ الرئيس الأوكراني على نجاح حزبه في الانتخابات البرلمانية الأوكرانية الأخيرة وعلى الثقة التي عبر عنها الشعب الأوكراني في طريق الإصلاح الطموح للرئيس زيلنسكي، مؤكدا من جديد دعم كندا الثابت لأوكرانيا.



