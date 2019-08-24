ناسا: صخرة بحجم برج خليفة تقترب من الأرض

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن صخرة بحجم برج خليفة الذي يعد أطول برج في العالم، ستمر بجانب كوكب الأرض الشهر المقبل.



ويطلق على الصخرة أو الكويكب "2000 QW7"، ومن المقرر أن تسير بسرعة غير مسبوقة تصل إلى 14.361 ميل في الساعة.



ومن المتوقع أن تمر "2000 OW7" بجانب الأرض من مسافة 3.3 مليون ميل، في 14 سبتمبر.



وحذر مدير وكالة "ناسا"، جيم بريدنشتين، من اصطدام محتمل للكويكب، متوقعًا حدوث تصادم مميت لم تكن الأرض مستعدة له.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه ناسا أنها عثرت على مجموعة من الصور التي تثبت وجود تابوت فرعوني على الكوكب الأحمر خلال بعثتها الأخيرة للمريخ.