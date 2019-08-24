دراسة: استخدام الحامل للهاتف لا يؤثر على النمو العقلى للطفل

خلصت دراسة حديثة إلى أن احتمال إنجاب أطفال يعانون مشكلات في النمو العقلي لا يزيد لدى النساء الحوامل اللائي يستخدمن الهواتف المحمولة بالمقارنة بالحوامل اللائي يتجنبن استخدامها.



وقال يان ألكسندر كبير الباحثين المشاركين في الدراسة، وهو من المعهد النرويجي للصحة العامة: "لم نجد دليلا على أي تأثير ضار من المرأة، التي تستخدم هاتفها المحمول أثناء حملها، على النمو العصبي للأطفال عندما تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات".



وأضاف ألكسندر: "بالنسبة لنا كانت المفاجأة هي أنه كلما أكثرت المرأة الحامل من استخدام هاتفه المحمول زادت قدرات طفلها على الحديث والحركة في عمر ثلاثة أعوام".



وكانت بحوث سابقة، وخصوصا في مجال الحيوان، أثارت مخاوف مما إذا كان التعرض لمجالات الترددات الكهرومغناطيسية اللاسلكية من شأنه التأثير على عقول الأطفال، لكن النتائج كانت دوما متناقضة كما لم تكن الدراسات بهذا الصدد مستفيضة بحسب ما ذكر الباحثون في دورية "بي.أم.سي بابليك هيلث".