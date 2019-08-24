بالصور.. هانى شاكر وكايرو باند يتألقان فى مهرجان القلعة للموسيقى

احيا مساء أمس الجمعة كل من المطرب هاني شاكر وفريق كايرو باند، الليلة السادسة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وسط حضور آلاف الجماهير من مختلف الأعمار بمسرح المحكى، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



وبدأ الحفل بفريق كايرو باند بقيادة مؤسستاه العازفتان سما سليمان ورانيا عمر، وقدما مجموعة من أشهر الألحان الشرقية القديمة والمعاصرة بأسلوب مبتكر اعتمد فى أداء السولوهات على التى الهارب والفلوت منها قضية عم احمد لعمر خيرت، أهواك، طير الورور، الفن، الحب اللى كان، يا مسافر وحدك، نسم علينا الهوا وغيرها.



ووسط مظاهرة حب وحفاوة بالغة تجلى أمير الغناء هانى شاكر فى تقديم باقة مختارة من أعماله الجماهيرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى كان منها "بلدى، بحبك أنا، قبل أما أشوفك، يا ريتنى، وعد منى، مشتريكى متبيعيش، نسيانك صعب، لو بتحب، لسه بتسالى، على الضحكاية" إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها من "غير ليه مسا النور والهنا، طاير يا هوا، جانا الهوا".

