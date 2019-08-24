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عالم

أعمال شغب فى الأردن بعد تحديد كميات السجائر المسموح بدخولها للبلاد

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اندلعت أعمال شغب في مدينة الرمثا الحدودية شمالي الأردن؛ عقب قرار حكومي يحدد كميات السجائر الداخلة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا ب”كروز” واحد فقط لكل مسافر.

كما أفادت مصادر اإلامية بأن محتجين أغلقوا الشوارع بالإطارات المشتعلة والحجارة في المدينة، ما استدعى تدخل الأمن، الذي أطلق الغاز المسيل للدموع.

وطالب المحتجون بإلغاء القرار، الذي اعتبروه بأنه يمس مصادر رزقهم، مهاجمين وزير الداخلية سلامة حماد، الذين حملوه مسؤولية القرار.

ويعمل عديد من أهالي مدينة الرمثا الأردنية على سيارات الأجرة العاملة على خط سوريا، والذين يُعرفون بالتسمية المحلية "البَحّارة".

فيما نفى مصدر رسمي، في بيان، "عدم صحة الأخبار التي يتم تداولها إعلاميا عن حدوث حالة وفاة بالغاز المسيل للدموع خلال تعامل الأجهزة الأمنية مع سلوكيات أقدم عليها بعض الأشخاص في مدينة الرمثا".
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