كوريا الجنوبية تعقد اجتماعًا طارئًا بسبب صواريخ الجارة الشمالية

يعقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن الوطني بشأن إطلاق كوريا الشمالية للمقذوفيات في اتجاه اليابان، حيث أفادت مصادر، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان.



جدير بالذكر، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق العديد من الصواريخ البالستية الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أزعج المجتمعات الدولية، لاسيما الجارة الجنوبية.



وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أول أغسطس الجاري صاروخين تزامنًا مع تدريبات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كما أنها أطلقت أيضًا صاروخًا بالستيًا جديدًا في 25 يوليو الماضي في اتجاه البحر الشرقي.



يذكر أن المفاوضات الأخيرة التي جمعت ما بين الرئيس الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي قد باءت بالفشل، حيث لم يوافق الزعيم الكوري الشمالي على وقف البرنامج النووي لبلاده أو التجارب الصاروخية.