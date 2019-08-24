هونغ كونغ: أعمال التخريب والعنف تضر باقتصاد المنطقة

قال مسؤولون في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إن أعمال العنف والتخريب الأخيرة التي قام بها بعض المتطرفين أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد.



وحث المسؤولون مواطني هونج كونج على عدم المشاركة في تلك الأنشطة التي تعرقل إقرار السلام والنظام في هونج كونج.



وقال فرانك تشان، سكرتير النقل والإسكان في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، خلال مؤتمر صحفي إن المنطقة، بوصفها مركزا دوليا للملاحة الجوية، عانت من أضرارا بالغة في قطاعات الطيران والسياحة والتجارة واللوجيستيات.



وأضاف تشان أن مطار هونج كونج الدولي استقبل نحو 4.16 مليون راكب في الفترة من 1 إلى 21 أغسطس، بانخفاض قدره 540 ألف راكب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما انخفض حجم الشحنات المنقولة جوا عبر المطار بنسبة 14 بالمئة.