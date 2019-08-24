"رمضان" يظهر بقميص شفاف فى حفله بعد نصائح نقيب الموسيقيين بعدم الظهور عاريا

ظهر الفنان محمد رمضان بقميص شفاف خلال حفله بالساحل الشمالي، خلال غنائه أقوى كارت في مصر، وهي الأغنية الدعائية لإحدى شركات الاتصالات.



يذكر أن نقابة الموسيقيين قد حذرت مسبقا "رمضان" من ظهوره عاريًا خلال حفلاته المقبل، وهو بناء على تعليمات النقيب هاني شاكر.



كان محمد رمضان قد طرح مؤخرًا أغنية السلطان، والذي تعاون خلالها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وقد تم إطلاقها على موقع ديزيرز بشكل حصري.