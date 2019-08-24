فنزويلا تدعو دول الأمازون لمناقشة الحرائق المستعرة فى المنطقة

دعت الحكومة الفنزويلية الدول التي توجد غابات الأمازون داخل أراضيها لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع المأساوي للحرائق المستعرة في المنطقة.



وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا: إن "الحكومة الفنزويلية اقترحت عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية حلف الأمازون لبحث ومعالجة الآثار البيئية والاجتماعية للحرائق المدمرة في منطقة الأمازون".



وتستعر الحرائق في غابات الأمازون، للأسبوع الثالث على نحو مكثف لم تشهد له مثيلا منذ نحو عشر سنوات.



يذكر أن أعضاء حلف الأمازون هم فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وكويانا وبوليفيا وسورينام والبرازيل وبيرو.



وكانت البرازيل واجهت موجة من الغضب العالمي ردا على سياستها البيئية لاسيما وقد رفضت القرارات البيئية التي توصلت لها قمة العشرين يونيو الماضي.