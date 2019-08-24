اشتباكات بين الجيش الليبى وقوات الوفاق فى مدينة غريان

أفادت مصارد إعلامية، اليوم السبت، بوقوع اشتباكات بين قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر وقوات حكومة الوفاق في محيط مدينة غريان، فيما لم ترد المصادر المزيد من التفاصيل.



يأتي هذا فيما قال الجيش الليبي، أمس الجمعة، إنه دمّر ورشة لصيانة وإصلاح الطائرات تتمركز فيها طائرات قتالية وأخرى مسيرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته. والأيام الماضية، صعّد الجيش الليبي من وتيرة ضرباته الجوية ضد مدينة مصراتة، التي تتمركز فيها أقوى المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، وقصف أهدافًا وقواعد عسكرية، خاصة في محيط الكلية الجوية بمصراتة، المنشأة الاستراتيجية التي تقوم بدور عسكري هام للوفاق، حيث ينطلق منها الطيران الحربي والمسيّر، وتستقبل الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصًا من تركيا.