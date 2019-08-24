السبت 24 أغسطس 2019 الموافق 23 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

اشتباكات بين الجيش الليبى وقوات الوفاق فى مدينة غريان

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:29 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
طباعة
أفادت مصارد إعلامية، اليوم السبت، بوقوع اشتباكات بين قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر وقوات حكومة الوفاق في محيط مدينة غريان، فيما لم ترد المصادر المزيد من التفاصيل.

يأتي هذا فيما قال الجيش الليبي، أمس الجمعة، إنه دمّر ورشة لصيانة وإصلاح الطائرات تتمركز فيها طائرات قتالية وأخرى مسيرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته. والأيام الماضية، صعّد الجيش الليبي من وتيرة ضرباته الجوية ضد مدينة مصراتة، التي تتمركز فيها أقوى المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، وقصف أهدافًا وقواعد عسكرية، خاصة في محيط الكلية الجوية بمصراتة، المنشأة الاستراتيجية التي تقوم بدور عسكري هام للوفاق، حيث ينطلق منها الطيران الحربي والمسيّر، وتستقبل الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصًا من تركيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب "التخان".. زينة عن ريهام سعيد: "كذابة مدعية للمرض"

منذ حوالي 8 ساعات

اجتماع طارئ لـ "الإعلاميين" لبحث تجاوزات ريهام سعيد

منذ حوالي 13 ساعة

نجاح أول رحلة اختبارية لطائرة إيرباص A220 – 300 التي تتسلمها مصر

منذ حوالي 17 ساعة

دراسة تنفى اعتقادًا خاطئًا بشأن فوائد "الأوميجا 3"

ads

الصور

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

image description

"زفتى أفضل برجالها" تواصل أعمال تنظيف المدينة (صور)

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

أول رد من ريهام سعيد على منعها من مزاولة المهنة (فيديو)

وقف برنامج ريهام سعيد ومنع ظهورها على الشاشة

بسبب "التخان".. زينة عن ريهام سعيد: "كذابة مدعية للمرض"

أيام زمان

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي

الصحة

الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء

آمال جديدة فى القضاء على الملاريا

ارتفاع نسبة أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية

دراسة تنفى اعتقادًا خاطئًا بشأن فوائد "الأوميجا 3"

الرئيس نيوز

مصر تواصل تصدر ترتيب دورة الألعاب الإفريقية بـ20 ميدالية ذهبية

بعد جراحة خطيرة.. صورة جديدة لسوزان مبارك

"الإعلاميين" تمنع ريهام سعيد من مزاولة المهنة.. وتبلغ النيابة العامة

وقف برنامج صبايا على قناة الحياة

منوعات

أول محطة طاقة نووية روسية عائمة تبحر للقطب الشمالى

وصفات طبيعية بديلة لـ "الشامبو" فى الصيف

أكياس القمامة السوداء تتسبب في سجن امرأة ببريطانيا

فيضان النيل يُغرق مناطق في الخرطوم

كشكول

استغاثة عاجلة من أولياء أمور أبناؤنا في الخارج بوزير التعليم

الأحد.. افتتاح أعمال تطوير مدرسة سالم حسن الابتدائية بالتبين

البحوث الإسلامية" ينظم ورش عمل لتنمية مواهب الطلاب الوافدين

ننشر نص إقرار معلمي رياض الأطفال للحصول علي منحة الدبلوم المهنية

إسلام سياسي

بعد مقتل أبو جلاد المهندس.. من هو زعيم "القاعدة" المنسي؟

بعد احتجاز باكستان زوجة الظواهري.. تعرف علي أبرز زيجات زعيم القاعدة

إخواني لـ"إبراهيم منير": "بل أدخلتوهم الأخوان وأوردتموهم السجون"

ضبط أنفاق ومقرات محصنة لجبهة «النصرة» بريف إدلب معدة لتكون مركز للعمليات الإرهابية


زيت وسكر

بالصور .. ختام فاعليات المعسكر التدريبي ” قوتنا فى شبابنا ” لتنمية العمل التطوعى لدى الشباب ومكافحة المخدرات

اختيار 100 جزار من 286 متقدما للعمل بإحدى الدول الخليجية براتب يتخطى 10 آلاف جنيه

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة..تعرف عليها

التأمين الصحى: استمرار تسجيل مواطنى بورسعيد فى المنظومة الجديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
سيد عبدالقادر
الأيادى المرتعشة
د.كريمة الحفناوى
المسرح وقضايا المرأة
المزيد
ads

الثقافة

اليوم.. قراءة جديدة لكتاب "الإنسان والبحث عن المعنى" بدار هن

اليوم.. مناقشة رواية "نداء أخير للركاب" بمركز الهالة الثقافى

فنون من الصين وسداسى شرارة بمحكى القلعة.. الليلة

ورش فنية وحلقات نقاشية بثقافة البحر الأحمر (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك