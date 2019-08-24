عروض مسرحية ودورات تدريبية بالمركز الثقافى بطنطا

في إطار فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافي بطنطا 3 ليالي عرض لمسرحية "سلطان الحرافيش" لفرقة الغربية القومية المسرحية، والتي تم ترشيحها ضمن عروض المهرجان، ضمن عروض "المسرح للجمهور"، التي أطلقتها الهيئة هذا العام.



وتدور أحداثه حول شخصية السلطان طومان باي آخر سلاطين المماليك، والذي قاد مقاومة ضد الغزاة العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول، رافضًا التفريط في استقلال مصر، العرض من بطولة حاتم الجيار، ومحمود الخرسيتى، ورزق قنديل، ومصطفى فجل، وسامي فره، والمطربة انجيليكا، بالإضافة إلى باقي أبطال العمل، ومن تأليف الدكتور طارق عمار، ألحان وتوزيع عبدالله رجال، ديكور وملابس سمير زيدان، استعراضات أحمد منا، وإخراج السيد فجل.