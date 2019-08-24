الجيش الليبى يعلن مرزق منطقة عمليات عسكرية

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الوطني الليبي، صباح اليوم السبت، مدينة مرزق منطقة عمليات عسكرية، وتعتبر عناصر المجموعات المسلحة في المدينة أهدافا مشروعة لطيرانها، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، في خبر عاجل.



كما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن الذراع الطويلة الضاربة للقوات المسلحة الليبية تدك تمركزات ميليشيات المرتزقة وشورى بنغازي والزاوية في محيط غريان غرب البلاد.



وأضاف المركز: "كما استهدفت الضربات الليلة معسكر الكيمياء تاجوراء".



ونوه إلى أن غرفة عمليات القوات الجوية تعلن مرزق منطقة عمليات وسيتم السحق الكامل لكل العصابات التشادية التي تتواجد في المنطقة.