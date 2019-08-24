تراجع شعبية الرئيس الكورى الجنوبى بسبب وزير العدل

أظهر استطلاع جديد للرأي أن نسبة تأييد أداء الرئيس مون جيه-إن الرئيس الكوري الجنوبي تراجعت بمقدار نقطتين مئويتين لتصل إلى 45%.



وطبقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "غالوب كوريا" في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري على 1.002 من الراشدين في جميع أرجاء البلاد، تراجعت الآراء الإيجابية حول أداء الرئيس مون بمقدار نقطتين مئويتين إلى 45% وذلك مقارنة مع نسبة التأييد المسجلة قبل أسبوعين.



وارتفعت الآراء السلبية حول أداء الرئيس مون بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 49%.



وتجاوزت الآراء السلبية، الآراء الإيجابية بمقدار 4 نقاط مئوية لأول مرة منذ الأسبوع الثالث من شهر مايو عندما بلغت الآراء السلبية والإيجابية 47% و44% على التوالي.



وقالت "غالوب كوريا" إن انخفاض نسبة تأييد الرئيس مون جاء وسط مزاعم الفساد المحيطة بـ"جو كوك" المرشح لمنصب وزير العدل الجديد.