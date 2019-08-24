فاطمة محمد على وإيهاب فهمى خارج التسابق فى القومى للمسرح لهذه الأسباب

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصرى، أن الفنانة فاطمة محمد علي، بطلة عرضي "الطوق والأسورة" و"حدث في بلاد السعادة" والمشاركين في المسابقة الأولى من إنتاج البيت الفني للمسرح، قد تقدمت إلى رئيس المهرجان النجم أحمد عبدالعزيز باعتذار رسمي عن عدم التسابق لرفع الحرج عنها وعن لجنة التحكيم وعن إدارة المهرجان.



وجاء اعتذار الفنانة فاطمة محمد علي، لكونها عضو في اللجنة العليا للمهرجان، متمنية التوفيق لجميع زملائها المشاركين في العرضين وللمهرجان كل التوفيق.



ووافقت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر على طلب الفنان إيهاب فهمي باستبعاده من التسابق، حيث إنه يشارك بالمسابقة الأولى بعرض "سيرة حب"، وذلك لكونه مديرا المسرح الكوميدي حتى لا يتسبب في الإحراج لأي جهة.



يذكر أن المهرجان يستمر في فعاليته بجميع المسارح المختلفة بالقاهرة والتي شهدت الفعاليات الأولى إقبال جماهيري كبير.