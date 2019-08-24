مقتل 54 شخصًا وتضرر 190 ألفًا آخرين بسبب فيضانات السودان

أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي ضربت السودان إلى مقتل نحو 54 شخصًا وتضرر ما يقرب من 194 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، حسبما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



ونقلا عن لجنة المساعدات الإنسانية السودانية، قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف جينس ليرك، إن الوفيات ترجع أساسا إلى انهيار الأسطح والصعق بالكهرباء.



وأوضح المتحدث: "لقد تم تدمير أو إتلاف أكثر من 37 ألف منزل، ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر، كما أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار، ويشعر العاملون في المجال الإنساني بالقلق من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات المفاجئة".



وتعد ولاية النيل الأبيض في جنوب البلاد الأكثر تضررا، حيث تضرر أكثر من 66 ألف شخص إلى جانب تدمير أكثر من 13 ألف منزل أو تضررها.