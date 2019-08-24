بير يبلغ قبل نهائى بطولة "ونستون-سالم" للتنس

تغلب الفرنسي بنوا بير المصنف الأول على منافسه الإسباني بابلو كارينيو بوستا في مباراتهما بدور الثمانية لبطولة ونستون- سالم المفتوحة للتنس المقامة في نورث كارولاينا، أمس الجمعة، والتي تأجلت بسبب الأمطار.



وارتكب بير 14 خطًأ مزدوجًا في انتصاره 7-6، و1-6، و6-3، ليفوز ويضرب موعدًا في الدور قبل النهائي مع الأمريكي ستيف جونسون.



وعدل جونسون تأخره إلى فوز الاسترالي جون ميلمان المصنف 14 بنتيجة 4-6، و7-6، و6-4.



وسيلعب الكندي دينيس شابوفالوف المصنف الثاني مع البولندي هوبرت هوركاتش المصنف الثالث في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.



وتغلب شابوفالوف على الروسي أندريه روبليف 6-3، و7-6، وشق هوركاتش طريقه ليتغلب على الأمريكي فرنسيس تيافو 4-6، و7-6، و6-1.



وتم إلغاء مباريات دور الثمانية يوم الخميس ما دفع لإقامة دورين في البطولة يوم الجمعة.