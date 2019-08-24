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رياضة

بير يبلغ قبل نهائى بطولة "ونستون-سالم" للتنس

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تغلب الفرنسي بنوا بير المصنف الأول على منافسه الإسباني بابلو كارينيو بوستا في مباراتهما بدور الثمانية لبطولة ونستون- سالم المفتوحة للتنس المقامة في نورث كارولاينا، أمس الجمعة، والتي تأجلت بسبب الأمطار.

وارتكب بير 14 خطًأ مزدوجًا في انتصاره 7-6، و1-6، و6-3، ليفوز ويضرب موعدًا في الدور قبل النهائي مع الأمريكي ستيف جونسون.

وعدل جونسون تأخره إلى فوز الاسترالي جون ميلمان المصنف 14 بنتيجة 4-6، و7-6، و6-4.

وسيلعب الكندي دينيس شابوفالوف المصنف الثاني مع البولندي هوبرت هوركاتش المصنف الثالث في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وتغلب شابوفالوف على الروسي أندريه روبليف 6-3، و7-6، وشق هوركاتش طريقه ليتغلب على الأمريكي فرنسيس تيافو 4-6، و7-6، و6-1.

وتم إلغاء مباريات دور الثمانية يوم الخميس ما دفع لإقامة دورين في البطولة يوم الجمعة.
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