وزير المالية اللبنانى: تصنيفات فيتش تذكير بحاجة البلاد لإصلاحات

قال علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني، إن لبنان سيتغلب على أزمته، وملتزم بإجراء إصلاحات، وذلك بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى (‭‭CCC‬‬)، بينما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها عند (‭‭B-B‬‬)، أمس الجمعة.



وأضاف وزير المالية اللبناني، أن تقارير التصنيفات هى تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفًا بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة.



وتابع: "التصنيف يصف الأمور كما نعرفها، ونعمل على معالجتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها".



وحذر زعماء لبنانيون من أزمة مالية إذا لم يتم إجراء عدة إصلاحات، وتسعى الحكومة لوضع ماليتها العامة في مسار مستدام بعد سنوات من التردي.