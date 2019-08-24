زعيم المعارضة التركية: مصر أقوى دولة فى الشرق الأوسط

قال كمال كلجدار أوجلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، بأن مصر أقوى دولة في الشرق الأوسط، حسبما نشرت صحيفة حرييت التركية.



كما قال أوجلو، تركيا ليس لديها مشاكل مع سوريا أو مع مصر، قبل التطورات الأخيرة في المنطقة.، مشيرا إلى ضرورة تحقيق السلام مع جيران تركيا، قائلا: "نحن بحاجة إلى أن نكون في سلام مع الجميع، بما في ذلك سوريا وإيران والعراق وروسيا واليونان وبلغاريا".



يأتي هذا في الوقت الذي يمارس فيه أدروغان سياسية خارجية مع دول العالم أدت إلى انهيار الاقتصاد التركين، حيث يدعم الجماعات المسلحة في اليمن وسوريا، فضلا عن إرساله لآليات محملة بالذخيرة إلى خان شيخون الأسبوع الماضي.