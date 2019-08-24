قصة غضب محمد رمضان فى حفله بالساحل الشمالى

حالة من الغضب الشديدة انتابت محمد رمضان، بعدما صعد عدد كبير من جمهوره لمسرح حفله بالساحل الشمالي.



وحاول "رمضان" تهدئه جمهوره الذي دمر شكل الحفلة تماما بسبب صعوده للمسرح بهذا الشكل غير المألوف في الحفلات.



وصعد "رمضان" بعد ذلك للمسرح وقال لجمهوره: "أهم حاجة عندي البنات اللي حضرت الحفل أمانة تاخدوا بالكم منهم.. وأنا عارف أنكم هتعملوا كده".