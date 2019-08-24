السرطان يهاجم رئيس الأوروجواى

أعلنت الرئاسة الأوروجوايانية، في بيان لها، إصابة رئيس الدولة تاباري فازكويز بسرطان الرئة، حيث خضع لإجراء خزعة طبية في الرئة اليسرى، وأظهرت نتيجة الخزعة إصابته بورم سرطاني خبيث.



ولفت البيان الصادر عن الرئاسة الأوروجوايانية، أن صحة الرئيس جيدة، وأن تفاصيل العلاج سيتم تحديدها بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة.



وأعلن الأطباء قبل يومين، اكتشاف ورم في الرئة اليسرى للرئيس فازكويز، يعتقد أنه سرطاني.



يشار إلى أن فازكويز، هو طبيب متخصص في علاج الأورام السرطانية، وقد اختار مهنته كطبيب في هذا المجال بعد أن فقد والديه وأخته جراء إصابتهما بمرض السرطان.



وأصدر فازكويز خلال دورته الرئاسية الأولى ما بين 2005-2010، مجموعة من القوانين الفعالة لمكافحة التدخين.