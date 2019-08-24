الجيش الليبى يدمّر مخزن طائرات مسيرة بمصراتة

قال الجيش الليبي، أمس الجمعة، إنه دمّر ورشة لصيانة وإصلاح الطائرات تتمركز فيها طائرات قتالية وأخرى مسيرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته.



يذكر أنه في الأيام الماضية، صعّد الجيش الليبي من وتيرة ضرباته الجوية ضد مدينة مصراتة، التي تتمركز فيها أقوى المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، وقصف أهدافًا وقواعد عسكرية، خاصة في محيط الكلية الجوية بمصراتة، المنشأة الإستراتيجية التي تقوم بدور عسكري هام للوفاق، حيث ينطلق منها الطيران الحربي والمسيّر، وتستقبل الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصًا من تركيا.



جدير بالذكر، أن الجيش الليبي يحاول السيطرة على الجماعات المسلحة في لبييا والمدعومة من إيران وتركيا من أشهر مضت محققًا نجاحًا بالغًا.