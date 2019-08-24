محمد رمضان يوقف حفله بالساحل الشمالى للمرة الثانية

أوقف محمد رمضان حفله بالساحل الشمالي للمرة الثانية، بعدما لاحظ عدم فاعلية الجمهور الحاضر للحفل معه خلال غنائه.



ووجه "رمضان" حديثه للجمهو،ر قائلا: "مضايقين من الجاردات طيب أنا هخصملهم عشرة أيام عشانكم.. يلا نغني بقى".



وغنى "رمضان" خلال الحفل عدد كبير من أغانيه التي لاقت نجاحا كبيرا عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، ومن ضمنها "الملك، مافيا، نمبر وان، السلطان، فيرس، زلزال، بابا، انساي"، وسط عروض مسرحية مميزة.



يذكر أن محمد رمضان قد طرح مؤخرا أغنية "السلطان"، والذي تعاون خلالها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وقد تم إطلاقها على موقع ديزير بشكل حصري.