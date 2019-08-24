وصفات طبيعية بديلة لـ "الشامبو" فى الصيف

يسبب الشامبو في جفاف الشعر لدى السيدات، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف، ولكن هناك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تستطيعي استخدامها بدلًا من الشامبو، إليكم بعضًا من هذه الوصفات.



وصفة نشاء الذرة

يعتبر نشاء الذرة نوعًا من الطحين يلعب دور الشامبو الجاف، إذ يسمح بتنظيف الشعر دون غسله، يكفي رشّ مقدار ملعقة كبيرة من طحين الذرة على فروة الرأس، وتدليكها قليلًا ثم تسريح الشعر للتخلّص من فائض النشاء والإفرازات في الوقت نفسه.



الغسول المغربي

ويعد الغسول المغربي نوعًا من الطين الذي يتمتع بفوائد عديدة في مجال العناية بالبشرة والشعر، وهو يتوفر على شكل بودرة أو ألواح صغيرة يتمّ خلطها مع الماء الساخن لتحويلها إلى عجينة رخوة.



يُنصح بتدليك فروة الرأس بهذه العجينة، وتركها على الرأس لمدة دقيقتين قبل شطف الشعر بالماء الفاتر، ويعمل الغسول على تنظيم الإفرازات الدهنيّة في فروة الرأس، ما يساعد على الحدّ من الإفراط في غسل الشعر.



بيكربونات الصوديوم

يتميّز بيكربونات الصوديوم كونه مكوّنًا متعدد الاستعمالات ومفيدًا في مجال نظيف الشعر، يكفي تذويب ملعقة كبيرة من هذا المكوّن في كوب من الماء الساخن، عندما يصبح الخليط فاترًا يُطبّق على جذور الشعر فقط لتجنّب أن تصبح خصلات الشعر جافة، ويجب تدليك فروة الرأس لبضع دقائق بهذا الخليط قبل شطف الشعر جيدًا بالماء.



خل التفاح

من المعروف أن خل التفاح مكوّنًا مثاليًا لتنظيف الشعر، كما يمكن أن يحلّ مكان البلسم كونه يؤمّن النعومة واللمعان لخصلاتكِ.



اخلطي كوبًا من الماء مع ربع كوب من خل التفاح، ويمكن أن تضيفي بضع قطرات من زيت أساسي تفضّلينه لإخفاء رائحة الخل، طبّقي هذا الخليط على شعرك بعد غسله بالغسول المغربي أو بيكربونات الصوديوم وانتظري بضع دقائق ثمّ اشطفيه بالماء.