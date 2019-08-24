بالمواعيد.. تفاصيل تسليم 1375 قطعة أرض إسكان اجتماعى غرب قنا

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم 1375 قطعة أرض إسكان اجتماعي بالمرحلة الثامنة التكميلية التي تم إجرائها بالقرعة العلنية 17 مارس 2018، والتي تصل مساحتها 209م2 حتي 276 م2 بالمنطقة "أ،ب،ج" بمدينة غرب قنا.



قال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، إنه سيتم البدء في تسليم أراضي الأسكان الاجتماعي 2 سبتمبر المقبل، حيث سيتم تسليم 523 قطعة أرض بمساحة تصل 209 م2 بالمرحلة الأولي، وطبقًا للجدول الزمني.



وأضاف أنه سيتم تسليم 50 قطعة أرض يوم الإثنتين الموافق 2 سبتمبر المقبل، يليها تسليم القطه من 51 حتي 100 يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، ثم تسليم القطع 101 حتي 150 يوم الاإنين الموافق 4 سبتمبر، وتسليم القطع 151 حتي 2200 يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر.



وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 201 إلى 250 يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر، والقطع من 251 إلي 300 يوم الإثنين يوم 9 سبتمبر، والقطع رقم 301 إلى 350 يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، والقطع من 351 إلى 400 يوم الأربعاء 11 سبتمبر، والقطع من 401 إلى 450 يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر، والقطع من 451 إلي 500 يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، والقطع من 501 إلي 500 يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.



وأوضح "عبدالرشيد"، أنه سيتم توزيع 535 قطعة أرض إسكان اجتماعي بمساحات تصل 276 متر مربع بالمنطقة "ج " غرب المدينة ابتداء من 17 سبتمبر حتى أول أكتوبر المقبل، كما سيتم تسليم 204 قطع أرض بمساحة 209 أمتار للقطعة بالمنطقة "أ" غرب المدينة، بدءًا من 2 أكتوبر إلي 8 أكتوبر، بالإضافة إلى تسليم 113 قطعة أرض بالمنطقة "ب" غرب المدينة، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص يومين 14 و15 أكتوبر لمن تخلفوا عن الاستلام.

