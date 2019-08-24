طيران التحالف يشن 4 غارات على مواقع الحوثيين بعمران

أفادت صحيفة المشهد اليمنية، بأن طيران التحالف العربي شن أربع غارات جوية على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان شمال غربي العاصمة صنعاء، وما زال التحليق مستمر.



وكان طيران التحالف نفذ غارتين في نفس المنطقة بمحافظة عمران والتي يستخدمها الحوثيون لإطلاق الطائرات المسيرة اتجاه المملكة العربية السعودية.



ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة الحوثيين الإنقلابية، في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وذكر المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" التابعة للجيش، أن الدفاع الأرضية تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين أثناء تحليقها شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.