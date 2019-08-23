"رمضان" يضطر لإيقاف حفله بعد اقتحام الجمهور للمسرح

أوقف الفنان محمد رمضان حفله بالساحل الشمالي، بعدما اقتحم فرد من الجمهور لحفله.



وعلق رمضان علي صعود أحد الجمهور للمسرح قائلا:"انت الأور يعني..كدة مش هينفع".



وأضطر رمضان لإيقاف الحفل، حتى أخرج الحراس الشخص المقتحم للمسرح، وبعدها استكمل الحفل بأغنية السلطان.



وقال رمضان، "إن تنظيم الحفل في مشاكل، بس إنتم الجمهور، اللي يقدر يخلي الحفلة مفيهاش مشاكل".