فوربس: سكارليت جوهانسون الأعلى أجرا في العالم

احتلت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون قمة قائمة تصنيف فوربس، حيث اعتبرها تصنيف فوربس الممثلة الأعلى أجرا في العالم للسنة الثانية على التوالي.



وحصلت يوهانسون 34 سنة، على 15.5 مليون دولار، وهو أكثر مما حققته في عام 2018، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النجاح العالمي الهائل الذي حققته "Avengers: Endgame" - الذي كسبت منه 35 مليون دولار.



كما حصلت يوهانسون على ما مجموعه 56 مليون دولار على مدار العام الماضي، ولكن هذا المبلغ جعلها العام الماضي في المرتبة الثامنة فقط لقائمة مشتركة من الممثلين والممثلات الأعلى أجرا في تصنيف فوربس.



وفقًا لتصنيف فوربس يأتي داوني جونيور في المرتبة الثالثة بمجموع 66 مليون دولار، خلف زميله كريس هيمسورث (76.4 مليون دولار) ودوين جونسون (89.4 مليون دولار).