رئة العالم تنهار.. بعد البرازيل حرائق الغابات تصل للكونغو

اشتعلت النيران في رئة العالم في منطقة الأمازون، ربما بسبب السياسات البيئية للرئيس البرازيليجائير بولسونارو، ولكن وفقا لبيانات مودير فإن البرازيل احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم في حرائق الغابات خلال الـ 8 ساعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.



بينما سجل تصنيف "Weather Source" قرابة 902 حريق في أنجولا خلال الساعات الـ 48 الماضية، مقارنة بـ395 حريقًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية و127 حريقًا في البرازيل، على الرغم من أن ظاهرة حرائق الغابات ظاهرة غير شائعة في وسط إفريقيا.



ووفقا لوكالة ناسا، فإن القمر الصناعي أكوا رصد أكثر من 67000 حريق في فترة أسبوع واحد في يونيو من العام الماضي.